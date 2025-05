Flughafen Wien: 2025 startet mit mehr Passagieren und Gewinn

Das Passagieraufkommen entwickelte sich ebenfalls positiv. Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres 7,9 Mio. Reisende, ein Zuwachs von 4,6 Prozent. Am Standort Wien lag das Passagierplus bei 1,8 Prozent auf 6,1 Mio. Personen. Besonders stark war das Wachstum in den Beteiligungen: Malta legte um 14 Prozent auf 1,79 Mio. Fluggäste zu, in Kosice gab es ein Plus von 21 Prozent auf 118.000 Passagiere. Auch die Fracht verzeichnete Zuwächse: Das Cargo-Aufkommen der gesamten Gruppe stieg um 7,7 Prozent auf 73.280 Tonnen.