Neue Rechte für Fluggäste: Das ändert sich für Reisende

Familien dürfen im Flugzeug kostenlos Sitzplätze nebeneinander reservieren, Ticketpreise müssen übersichtlich dargestellt werden: Europaabgeordnete und Mitgliedstaaten haben sich auf neue Fluggastrechte geeinigt. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und Zyperns Verkehrsminister Alexis Vafeades als Vertreter der Staaten unterzeichneten in Straßburg die Vereinbarung. "Rechte von Fluggästen stärken" "Diese Vereinbarung wird die Rechte von Fluggästen in ganz Europa stärken. Sie wird sowohl für Verbraucher als auch für Fluggesellschaften mehr Transparenz und Vorhersehbarkeit schaffen, ohne unserer Branche unnötigen bürokratischen Aufwand zu verursachen", teilte Metsola mit. Die getroffene Einigung muss noch vom Rat der Mitgliedstaaten und dem Plenum des Europaparlaments bestätigt werden. Dies gilt allerdings als Formalie.

Bessere Übersicht als Ziel Wer künftig online nach Flugtickets sucht, soll standardmäßig den Preis mit Handgepäck angezeigt bekommen. Das soll Verbrauchern den Preisvergleich erleichtern. Fluggesellschaften können aber weiter Tickets anbieten, bei denen für größere Handgepäckstücke extra gezahlt werden muss - so wie es manche Airlines schon handhaben. Festgeschrieben werden soll unter anderem auch: Für minderjährige Kinder dürfen ohne Zusatzkosten Sitzplätze neben ihren Eltern reserviert werden. Wer digital eingecheckt hat, hat ein Recht auf ein kostenloses gedrucktes Ticket.