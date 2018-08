Flügellahme Engel: Victoria's Secret steckt in der Krise

Leicht geschürzte Models mit Engelflügeln auf den Laufstegen – so hat sich die US-Modemarke „Victoria’s Secret“ bisher gerne präsentiert. Und damit auch für viel Furore gesorgt. Für den Mutterkonzern L Brands hat sich die Dessous-Marke vom glamourösen und gewinnträchtigen Aushängeschild allerdings zum Problemfall entwickelt. Obwohl die US-Wirtschaft wirklich gut läuft und die Konsumausgaben boomen, ging bei Victoria’s Secret der Absatz auch im zweiten Quartal zurück. Die Lagerbestände wachsen. Auch Rabatte und Aktionen können den Absatz nicht ankurbeln. Die als Hoffnungsträger geltende Zweitmarke „Pink“ lieferte ebenfalls schwache Ergebnisse. Mutter L Brands musste mit einer Gewinnwarnung reagieren. Nach einem Kurssturz am Donnerstag fiel die Aktie am Freitag weiter zurück. Seit Jahresbeginn hat sie bereits mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt.