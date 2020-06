"Fließmodell": In Pension – wann jeder will

In Deutschland wurde das Pensionsantrittsalter angehoben. Die Folge: In der Altersgruppe 55 bis 64 sind noch 64 Prozent der Bevölkerung erwerbstätig. In Österreich liegt dieser Anteil bei nur 43 Prozent.

Das Forschungsinstitut EcoAustria hat daher errechnet: Gelänge in Österreich bis 2022 eine vergleichbare Steigerung der Beschäftigungsquote bei Älteren wie in Deutschland zwischen 2000 und 2011, wären Einsparungen von 7,5 Milliarden Euro für das Budget erzielbar. Diese Größenordnung haben auch die gesamten Zinszahlungen der Republik für die Staatsschulden – also ein durchaus stolzer Betrag.

Das Problem ist der offenbar große Mentalitätsunterschied. Bei Umfragen streben in Österreich 57 Prozent der Männer eine vorzeitige Pensionierung zwischen 60 und 64 Jahren an, in Deutschland bloß 29 Prozent. Noch ausgeprägter ist der Unterschied bei Frauen: In Österreich wollen 50 Prozent eine Pensionierung zwischen 55 und 59 Jahren, in Deutschland lediglich fünf Prozent.