Firmengründungen: Lust auf Selbstständigkeit sinkt

Die große Verunsicherung wegen der Schuldenkrise in Europa dämpft in Österreich die Lust, sich selbstständig zu machen: In der ersten Jahreshälfte wurden insgesamt 14.515 neue Unternehmen gegründet, das sind um 338 oder 2,3 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Nach einem deutlichen Minus von sieben Prozent im Gesamtjahr 2011 hat die Gründerdynamik somit weiter nachgelassen und sogar den tiefsten Wert seit zehn Jahren erreicht. Auch für das Gesamtjahr wird ein weiteres Minus erwartet.

„Die aktuellen Rahmenbedingungen fördern die Selbstständigkeit nicht gerade, die Leute haben lieber einen sicheren Job und scheuen jedes Risiko“, erläutert Elisabeth Zehetner, Geschäftsführerin des Gründerservice Österreich in der Wirtschaftskammer (WKÖ). Immerhin 80 Prozent der Gründer kämen aus einem Angestelltenverhältnis, der Rest aus der Arbeitslosigkeit oder einer Ausbildung.