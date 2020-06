Finanzamt könnte Spitäler in Not bringen

Ab wann ist jemand angestellt, ab wann selbstständig? Eine bevorstehende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts könnte die Diskussion neu entfachen und in der Gesundheits- und Pflegebranche ein Erdbeben auslösen. In dem brisanten Fall geht es um die Vermittlung von diplomierten Pflegekräften an Spitäler und Pflegeheime bei Personalmangel ( Pooldienste). Betroffen ist die Wiener VisiCare GmbH, mit österreichweit rund 4000 Pflegekräften einer der größten Vermittler von Diplomkrankenpflege.

Das Finanzamt vermutet bei den vermittelten freiberuflichen Poolschwestern- und -pflegern eine versteckte Anstellung und stellte Lohnsteuerbescheide in Höhe von 5,5 Millionen Euro aus. VisiCare hätte nicht nur vermittelt, sondern eine Art Dienstverhältnis mit den Pflegekräften, u. a. für diese die Rechnungen ausgestellt. Die Agentur berief gegen die Bescheide, eine Nachzahlung in dieser Höhe wäre der finanzielle Ruin. Bestätigt das Verwaltungsgericht die Nachforderung, könnten auch die Krankenkassen mehrerer Bundesländer die Sozialversicherungsbeiträge nachfordern, was noch einmal mehrere Millionen Euro ausmachen dürfte.

VisiCare-Chefin Eva Maria Strasser wollte sich mit Hinweis auf ein laufendes Verfahren gegenüber dem KURIER nicht äußern. Bei ihren Kunden – namhafte Privatspitäler in Wien, Landeskrankenhäuser in Niederösterreich und zahlreiche Pflegeheime – herrscht Anspannung. Sie müssten nämlich im Falle einer VisiCare-Pleite die Zeche zahlen. Wenn die Vermittlung dann als Arbeitskräfteüberlassung eingestuft wird, haften auch die Kunden für die Abgabenschuld. Dies könnte aber das eine oder andere Spital oder Pflegeheim finanziell nur schwer verkraften. Zum Handkuss könnten auch die Pflegekräfte selbst kommen, wenn sie keine Sozialabgaben geleistet haben. Viele von ihnen sind ohnehin in einem Spital angestellt und leisten die Pooldienste nebenbei. Pikanterweise stufte die Wiener Gebietskrankenkasse bei einer Prüfung anders als die Finanz die Poolschwestern sehr wohl als selbstständig ein.