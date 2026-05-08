Massiver Abbau: Bekannter Maschinenbauer will 1.300 Stellen streichen

Der Automatisierungsspezialist Festo will in Deutschland rund 1.300 Stellen streichen. Tiefgreifende Veränderungen in den Märkten, zunehmender Wettbewerb aus Asien und geopolitische Krisen fordern auch Festo stark heraus, wie das Familienunternehmen aus Esslingen mitteilte. Angesichts der verschärften Marktbedingungen setze man auf ein globales Transformationsprogramm zur Steigerung von Wachstum und Effizienz.

Um den finanziellen Spielraum zu erreichen, den die Transformation erfordert, werde Festo in Deutschland seine Strukturen verschlanken, hieß es. Die Stellen sollen über verschiedene Bereiche hinweg abgebaut werden. "In den Abstimmungen sprechen das Unternehmen und der Betriebsrat darüber, wie dieser Stellenabbau möglichst verantwortungsvoll und sozialverträglich gestaltet werden kann. Details stehen noch nicht fest."

"Wir brauchen das Transformationsprogramm jetzt, da wir noch aus einer Position der Stärke heraus agieren können", teilte Vorstandschef Thomas Böck mit. Das Unternehmen stelle sich weltweit so auf, dass man die führende Rolle in der Automatisierungstechnik und der technischen Bildung weiter ausbauen könne. "Dazu schärfen wir Strukturen und optimieren unsere Kostenbasis verantwortungsvoll, um langfristig investitions- und handlungsfähig zu bleiben."

Gewerkschaft hält Schritt für falsch

Deutliche Kritik an dem geplanten Stellenabbau kam von der IG Metall. "Das hat uns und die Beschäftigten eiskalt erwischt", sagte Funktionär Max Czipf von der Gewerkschaft in Esslingen. Das Ausmaß der geplanten Maßnahmen sei überraschend und mache große Sorgen über die Auswirkungen auf die Arbeits- und Wirtschaftsregion. Die IG Metall Esslingen halte den Schritt für falsch. "Wer in dieser wirtschaftlichen Krise Jobs abbaut, verantwortet den Schaden am Industriestandort", warnte er.