Festnahmewelle gegen Betreiber illegaler Strandbars in Griechenland

Bei Kontrollen von Strandbars sind in Griechenland innerhalb von drei Tagen 16 Personen festgenommen worden. Ab dem 4. August f├╝hrten die Beamten auf vielen Inseln im Ionischen Meer und auf den Kykladen Razzien durch und stellten zahlreiche Verst├Â├če fest, wie die Tageszeitung "Kathimerini" am Dienstag unter Berufung auf Polizeikreise berichtete. Dabei wurden auch Bars ohne jegliche Genehmigung entdeckt.

In den meisten F├Ąllen h├Ątten die Barbetreiber mit ihren Sonnenliegen und -schirmen mehr Platz belegt als gesetzlich erlaubt oder den Mindestabstand von f├╝nf Metern zum Meer nicht eingehalten. Die versch├Ąrften Kontrollen sind Folge einer B├╝rgerbewegung auf der Insel Paros, deren Mitglieder in den vergangenen Wochen mit Transparenten und Handt├╝chern bewaffnet ihre Str├Ąnde zur├╝ckforderten.

Die "Handtuchbewegung" hatte international f├╝r Schlagzeilen gesorgt. Die Initiatoren beklagen, dass viele Strandbars sich illegal ausbreiten und den B├╝rgern den freien, kostenlosen Zugang zu den Str├Ąnden nehmen, obwohl es in Griechenland per Gesetz keine Privatstr├Ąnde gibt.

Es folgten zahlreiche Berichte in griechischen Medien, wonach B├╝rger sogar gewaltsam vertrieben wurden, wenn sie sich einfach mit ihrem Handtuch in den Sand legen wollten. Die Regierung in Athen hatte daraufhin angek├╝ndigt, h├Ąrter durchzugreifen.