Festnahme wegen Finanzskandals im Vatikan

Die Polizei hat am Dienstag in Mailand eine 39-jährige Managerin, Cecilia Marogna, wegen Verwicklungen in einen Finanzskandal im Vatikan festgenommen. Der Festnahme der italienischen Expertin in Geopolitik erfolgte aufgrund eines von Interpol erlassenen Haftbefehls, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" online am Dienstagabend. Der Verdacht lautet auf Geldunterschlagung.

Auf das Konto von Marognas Briefkastenfirma in Slowenien soll das Staatssekretariat des Vatikans eine halbe Million Euro überwiesen haben, wie italienische Medien in den vergangenen Tagen berichtet hatten. Der Skandal war vor zwei Wochen nach dem Rücktritt des Kurienkardinals Angelo Becciu aufgeflogen, der wegen unlauterer finanzieller Aktivitäten beim Papst in Misskredit geraten war.