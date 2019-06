Ferienbeginn: Das Chaos am Flughimmel ist programmiert

Die Lauda hat für die Sommermonate vorsichtshalber schon einmal zwei Ersatzflieger in Wien stationiert. Zudem wurde die Zahl der Mitarbeiter im Kundenservice aufgestockt, betont Gruber. Er rechnet diesen Sommer mit 800.000 Passagieren in Wien, damit ist die Fluglinie mit ihren zwölf Airbus A320 der größte Billigflieger in Schwechat. Zum Vergleich: Eurowings kommt auf acht, Wizz auf sechs und Level auf drei Maschinen.

Ryanair ist längst zum größten europäischen Billigflieger aufgestiegen und wächst weiter – auch dank Zukäufen. Ende 2018 haben die Iren ihre Anteile an der Lauda von 75 auf 100 Prozent aufgestockt, Anfang des Monats haben sie die Übernahme der Malta Air bekannt gegeben. An den Marken werde nicht gerüttelt, sagt Gruber.

Die Konkurrenz am Flughimmel befeuert den Preiskampf. „Es sind Überkapazitäten am Markt, die Branche ist unter Druck“, formuliert es Gruber. Die Passagierzahlen in Wien seien um 25 Prozent gestiegen, ein Wachstum, das nicht nachhaltig sein kann, sind sich alle in der Branche einig. Sie rechnen spätestens nächsten Sommer mit einer Marktbereinigung. Bei der Frage, wer im Konkurrenzkampf verliert, will freilich niemand betroffen sein. Im Gegenteil.