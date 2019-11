Felbermayr mit Großinvestition in Wels

1942 als „Ein-Bagger-Unternehmen“ gegründet zählt Felbermayr heute zu den europaweit führenden Unternehmen im Bereich Spezial- und Schwertransport, Hebetechnik und Spezialtiefbau. An 69 Standorten in 19 Ländern sind 2700 Mitarbeiter beschäftigt, 2000 davon in Österreich. Im Vorjahr wurden in der Gruppe 637 Mio. Euro umgesetzt. „Das beste Jahr in der Firmengeschichte“, so Felbermayr, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt.

Etwa zwei Drittel des Umsatzes entfällt auf die Transport- und Hebetechnik. Bekannt, weil weithin sichtbar, ist Felbermayr durch seine blauen Raupen- und Mobil-Kräne mit Hakenhöhen von bis zu 200 Meter. 420 Stück besitzt das Unternehmen. Sie übernehmen teils schwierigste Manöver wie die Aufstellung von Windkraftanlagen oder Ladevorgänge auf Häfen.