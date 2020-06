Felber: Frische Suppen statt Diskontsemmeln

Felber

Niederösterreich

Felber

betreibt rund 50 Filialen in Wien und, etwa die Hälfte davon hat sonntags geöffnet. Vor allem jene Filialen in der Nähe von Kirchen, die nach wie vor Frequenz bringen. "Filialen, die sonntags weniger als 600 Euro umsetzen, braucht man erst gar nicht aufsperren", verweistauf hohe Personalkosten. Das Sonntagsgeschäft laufe nicht mehr so geschmiert. Nicht, weil weniger Menschen frische Kipferln beim Bäcker holen, sondern weil mehr Konkurrenten offen halten.

Bereits ein Drittel des Umsatzes macht Felber mit Snacks wie Suppen, Lasagne oder Salaten, die allesamt selbst produziert werden. Die eigene Produktion und das Backen direkt in der Filiale hält Felber für überlebenswichtig. "Tiefgefrorenes aufbacken kann jeder Supermarkt, da müssen wir uns abheben." Die vierfache Mutter – ein Sohn ist bereits in der Firma tätig – will auch anderen Kindern den Wert von Brot näher bringen. Mit Geburtstagsfeiern in der Backstube. An den Wochenenden sei sie ausgebucht, so Felber.