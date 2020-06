Fekter räumt auf: Watschentanz im Ministerium

Auch im Bankenbereich kam Fekter zur Unzeit Know-how abhanden. Michael Höllerer, der maßgeblich an den Bankenrettungsaktionen mitarbeitete und den Fekters Vorgänger Josef Pröll von Raiffeisen ins Kabinett holte, ist kürzlich wieder unters Giebelkreuz zurückgekehrt. „ Fekter hat in ihrer unmittelbaren Umgebung keinen Berater für die Banken, und das in Zeiten wie diesen“, sorgt man sich in Finanzkreisen. Aber vielleicht glaubt Fekter, ohnehin keinen Rat zu brauchen. Unter Bankern wird hämisch kolportiert, selbst Josef Ackermann, Ex-Chef der Deutschen Bank, sei beim Gedankenaustausch mit der „Schotter-Mizzi“ kaum zu Wort gekommen.

Dafür hat die Frau mit dem Stahlhelm den vormaligen Vize-Chef der Bawag, Stephan Koren, VP, an die Spitze der ÖVAG geprügelt. Er wäre viel lieber in die Nationalbank gegangen, deren Direktorium Ende August 2013 ausläuft. „Fraglich, ob Koren ein operativer Sanierer ist. Er passt sicher viel besser in die Notenbank“, meint man in Bankkreisen. Mit dem ehemaligen Möbelhändler Hans Jörg Schelling, VP, machte sie nicht gerade einen ausgewiesenen Bankenkenner zum Aufsichtsrats-Vorsitzenden der teilverstaatlichten ÖVAG.