Fekter: Bis zu 1 Mrd. für Kommunalkredit

In den Büchern der KA Finanz stecken aber weitere Risiken: 500 Millionen an Kreditausfallsversicherungen für Griechenland. Diese könnten ebenfalls großteils verloren sein. Wenn das der Fall ist, braucht die Bank weitere 400 Millionen Euro an Staatsgeld. Die Entscheidung darüber, ob auch die Kreditausfallsversicherungen abgeschrieben werden, wird kommenden Donnerstag auf internationaler Ebene fallen. Ausschlaggebend dafür ist, ob Griechenland als Insolvenzfall gewertet wird oder ob der Schuldenschnitt als „freiwillige Aktion der Gläubiger“ gilt.



Laut Fekter könnten auf Österreich auch für die Hypo Alpe Adria zusätzliche Kosten zukommen. Sollte es der Bank nicht gelingen, sich von Risikogeschäften zu trennen, müssten sie mit mehr Eigenkapital unterlegt werden. In diesem Fall könnte die Hypo noch einmal Geld brauchen. Aufhorchen ließ Fekter mit einem sehr ambitionierten Ziel: Bei der Nationalratswahl 2013 „will die ÖVP die Nummer eins werden“. Derzeit rangiert die Partei in Umfragen auf Platz drei.