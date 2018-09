Fehlen in Österreich wirklich 162.000 Fachkräfte?

Ein zweiter Blick auf das Radar zeigt, dass sich der Fachkräftemangel zwar durch alle Branchen zieht, aber nur in wenigen Berufen wirklich akut ist: Gesucht werden vor allem Köche, IT-Fachkräfte, Tischler, Elektrotechniker, Kraftfahrer, Verkäufer und Restaurantfachkräfte. Das deckt sich auch mit den aktuell beim AMS gemeldeten rund 80.000 freien Stellen. Jeder zehnte Job entfällt hier auf den Tourismus, weitere 13.000 auf den Handel und 22.000 auf die Arbeitskräfteüberlassung. Jeder vierte Job wird übrigens in Oberösterreich gesucht. Die Meldequote beim AMS beträgt allerdings nur 41 Prozent. Bleibt noch zu klären, was überhaupt eine Fachkraft ist? „Alles, was nicht Hilfskraft ist, wir haben einen bewusst weiten Begriff gewählt“, erklärt Dornmayr.