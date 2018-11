Faymann und Sigmar Gabriel starten gemeinsame Firma

Der Firmenname ist unauffällig. Am 7. August 2018 wurde im Handelsregister in Berlin die VIB - International Strategy Group GmbH & Co. KG eingetragen. Die Proponenten dahinter gehörten zur Top-Liga der Sozialdemokratie in Österreich und Deutschland.

Der KURIER stieß im Zuge der Recherchen über die Beteiligungen der 4Projektmanagement- und KommunikationsgmbH von Ex-Bundeskanzler Werner Faymann und dem ehemaligen SPÖ-Kommunikationschef Matthias Euler-Rolle auf das Berliner Beratungs-Unternehmen VIB.

Mit 44 Prozent ist die 4Pro der größte Eigentümer. Als stiller Gesellschafter ist mit 22 Prozent der ehemalige deutsche SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel an Bord. Weitere Miteigentümer sind der ehemalige SPD-Politiker Heino Wiese und der Berliner Steuerberater Lutz Lehmann. Wiese war für die SPD im Bundestag und managte die Wahlkämpfe von Gerhard Schröder und Gabriel.

Euler-Rolle scheint als Geschäftsführer auf. Er bestätigte gegenüber dem KURIER die Firmengründung, wollte darüber hinaus aber keinen Kommentar abgeben. Und legt Wert auf die Feststellung, dass man ausschließlich wirtschaftliche Aufträge und keine politischen Beratungen übernehme.

Das frisch gegründete Unternehmen hat viel Potenzial, auch international. Faymann und Gabriel sind als langjährige Parteichefs strategische Profis und haben erstklassige Netzwerke. Der Lobbyist Heino Wiese betreibt seit 2006 die Wiese Consult in Berlin. Er ist Mitglied der Deutsch-Arabischen Freundesgesellschaft, des Deutsch-Rumänischen Forums, im Vorstand des Deutsch-Russischen Forums, Honorarkonsul Russlands in Hannover und Ehrendoktor der Universität St. Petersburg.