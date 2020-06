Fast jede zweite Frau in Teilzeit

Der gute alte "9-to-5-Job" wird in Österreich immer weiter zurückgedrängt. Wie aus den aktuellen Daten der Statistik Austria hervorgeht, geht bereits fast ein Drittel, konkret 31 Prozent, aller unselbstständig Erwerbstätigen in Österreich einer so genannten "atypischen Beschäftigung" nach. Im Jahresdurchschnitt 2011 arbeiteten 1,097 Millionen Menschen, davon 834.000 Frauen arbeiten entweder Teilzeit, geringfügig, in Leiharbeit oder mit einem freien Dienstvertrag.

Während die freien Dienstverträge auf Grund der sozialrechtlichen Angleichung seit Jahren zurückgehen und die Leiharbeit konjunkturabhängig schwankt, gibt es die größte Zunahme eindeutig bei der Teilzeitbeschäftigung. Und die ist nach wie vor Frauensache. Schon 45 Prozent aller beschäftigten Frauen arbeiten weniger als 36 Stunden in der Woche, 1994 waren es erst knapp 26 Prozent.

"Der Trend zur steigenden Teilzeitarbeit bei Frauen zeichnet sich krisenunabhängig schon seit längerem ab", analysiert die Statistik Austria. Tatsächlich gingen in den Jahren 2009 und 2010 die Normalarbeitsverhältnisse zurück, während die Teilzeit ungebrochen zunahm. Die generell steigende Erwerbstätigkeit bei Frauen, der wachsende Dienstleistungssektor und die nach wie vor mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind für die WIFO-Arbeitsmarktexpertin Hedwig Lutz die wichtigsten Gründe für die steigende Teilzeit. "Der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder und Ältere ist nach wie vor nicht so, dass es einer Vollzeitarbeit zuträglich wäre", fasst Lutz zusammen.

SP-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek ist der Meinung, dass viele Frauen sich zur Teilzeit gezwungen sehen. Laut Erhebung der Statistik Austria gibt aber nur jede achte Teilzeitbeschäftigte an, mehr arbeiten zu wollen, während 36 Prozent aller arbeitslos gemeldeten Frauen nur eine Teilzeitarbeit anstreben. Laut AMS ist die Nachfrage nach Teilzeitarbeit viel höher als das Angebot. Bei den Männern spielt Teilzeit mit einem Anteil von 8,1 Prozent noch immer eine untergeordnete Rolle.