Lenzing hat ab Montag einen neuen Konzernchef

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing besetzte den Vorstandschef-Posten intern nach. Der Aufsichtsrat bestellte den bisherigen Chief Operations Officer (COO) Georg Kasperkovitz mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum neuen Konzernchef. Er folgt auf Rohit Aggarwal, der das Unternehmen Ende Jänner aus persönlichen Gründen verlassen hatte.

Der 60-jährige Kasperkovitz gehört dem Management-Gremium bereits seit Juni 2025 an. In seiner Rolle als COO verantwortete er bisher die Faserdivision samt Vertrieb, Produktion und Supply Chain.