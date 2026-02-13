Familienzwist - Novomatic storniert Übernahme in Australien

Der Glücksspielveteran behielt für sich nur noch einen Anteil von knapp zwei Prozent, hat aber Aktien im Familienkreis verteilt. Unter den Mitgliedern soll es rund um den Junior zu Streitereien über die Anteile gekommen sein, wird in der Gaming-Branche kolportiert. Jedenfalls waren nicht alle bereit, sich von ihren Anteilen zu trennen und das Novomatic-Angebot anzunehmen.

Ainsworth produziert Glücksspielgeräte und Online-Spiele und beliefert die Casinos-Giganten Ceasar’s, Stations Casinos und Wynn. Dass der Plan nun nicht aufgeht, liegt an Familienstreitereien im Hause des Ainsworth-Gründers Len Ainsworth.

Novomatic stornierte am Mittwoch die Übernahme der verbleibenden 47,1 Prozent an Ainsworth. Der Konzern des niederösterreichischen Industriellen Johann F. Graf übernahm bereits 52 Prozent an Ainsworth, das war damals das größte Investment eines österreichischen Unternehmens in Down Under. Das börsenotierte australische Unternehmen hatte vor allem wegen seines starken Engagements in den USA die Begehrlichkeit von Novomatic geweckt.

Abflug von der Börse?

Die Transaktion sollte bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein. Novomatic wollte 75 Prozent an Ainsworth Game Technology erwerben, um das Unternehmen zu konsolidieren. Geplant war, Ainsworth von der australischen Börse zu nehmen, den Marktanteil in den USA auf zehn Prozent zu verdoppeln und auch im asiatisch-pazifischen Raum zu expandieren.

Wie berichtet, ist Novomatic operativ nicht mehr in Österreich tätig, nur noch mit einer Produktion und dem Headquarter. Die Tochtergruppe Admiral wurde verkauft. Der rund 26.000 Mitarbeiter große Konzern hat weltweit Standorte in 50 Ländern. Statt auf Österreich setzt Graf auf das ungleich größere internationale Geschäft.

Novomatic ließ nun das Übernahmeangebot von einem Dollar je Aktie auslaufen und stornierte die Übernahme der 47 Prozent.

Pech hat auch Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann, zuletzt CEO von Ainsworth. Er trat wie berichtet vor einigen Wochen nach einem desaströsen Hearing vor der staatlichen Nevada Gaming Commission wegen der Verlängerung seiner US-Lizenz als CEO von Ainsworth zurück. Der Vorsitzende der Kommission erklärte Neumann, er habe nichts Ungesetzliches getan, aber die Befragung sei nicht gut gelaufen. Er könne sich in zwei Jahren wieder um eine Lizenz bewerben. Eher nicht, Neumann will nach Paraguay auswandern.

Erste Frau an der Spitze des Aufsichtsrates

Die Novomatic AG hat übrigens seit Jahresbeginn 2026 mit der ehemaligen Bankerin und Miteigentümerin Birgit Wimmer erstmals eine Frau an der Spitze des Aufsichtsrates. Als Vize-Präsident wurde der renommierte Wirtschaftsanwalt Haig Asenbauer bestellt. Er ist auch Vorstand der Privatstiftung von Niki Lauda.