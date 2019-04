Falkensteiner will Nummer eins in Italiens Ferienhotellerie werden

Erich Falkensteiner zieht es nach Italien. „Die Regierung dort setzt verstärkt auf die Tourismuswirtschaft, die Branche ist in einer Aufbruchstimmung, es gibt gute Opportunitäten“, beobachtet der Aufsichtsratvorsitzende der Falkensteiner Michaeler Tourism Gruppe. Konkret will er in den kommenden Jahren zwei bis drei neue Hotels in Italien eröffnen und so zur Nummer eins in der Ferienhotellerie des Landes aufsteigen.

Allzu hoch liegt die Latte nicht. Im Gegensatz zu Spanien, wo bereits 80 Prozent der Ferienhotels von Ketten betrieben werden, sind die italienischen Urlaubsorte noch fest in Händen von Familienbetrieben. „Sie haben einen Anteil von 97 Prozent“, sagt Falkensteiner. Die größten Ketten – Delphina oder TH hätten gerade einmal ein Dutzend Häuser, Falkensteiner hält bereits bei acht Hotels in Italien und auf Sardinen: „Wir haben schon konkrete weitere Projekte auf Sizilien, in Cortina D’Ampezzo und in Südtirol.“

Was alle Häuser gemeinsam haben, ist, dass sie deutlich größer sind, als das durchschnittliche Ferienhotel in Italien mit 23 Zimmern. „Wir brauchen mindestens hundert Zimmer pro Hotel“, sagt FMTG-Finanzchefin Claudia Beermann. In Österreich sieht sie noch in Salzburg und Tirol weiße Flecken, aber aktuell keine Chancen, ein Haus zu übernehmen. Viele Hotels sind in Familienbesitz, viele erfolgreiche Betriebe stehen vor einer Übergabe. Jene Häuser, die einen Käufer suchen, hätten einen Investitionsstau oder seien schlicht zu klein, sagt Falkensteiner.

Künftig soll sich das Wachstum der Gruppe in der Ferienhotellerie abspielen – also abseits der Städte. Die beiden Häuser in Wien hat die Gruppe kürzlich abgegeben. „Derzeit drängen viele Ketten nach Wien, da hat sich für uns ein guter Preis bei der Abgabe der Häuser geboten“, sagt Beermann.