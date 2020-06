Fachkräfte: Austria statt Arbeitsamt

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl will "den Jungen eine Chance geben, bevor sie zu Hause Trübsal blasen" und die Rekrutierungs-Aktionen auf alle Euro-Krisenländer ausweiten. Im Herbst wird es analog zu den Marktsondierungsreisen eigene Fachkräfte-Sondierungsreisen der AWO nach Griechenland, Portugal, Irland und auch Italien geben. Als Abwerbung von Fachkräften aus Krisenländern zulasten der dort ohnehin angeknackste Wirtschaft, will Leitl das nicht sehen. Es sei eine temporäre Sache: "Am besten, die jungen Leute kommen für drei Jahre nach Österreich, um Erfahrungen zu sammeln", schlägt Leitl vor. Für Deutsch-Kurse stünde das WIFI zur Verfügung, auch bei Behördengänge und Wohnungssuche könne die Kammer helfen. Die beiden Spanier bei Gantner besuchen gerade einen Deutsch-Intensivkurs.

Das AMS plant derzeit keine größeren Jobbörsen, verstärkt aber über die europäische Job-Plattform EURES die Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern in Spanien. Nächste Woche trifft sich AMS-Chef Johannes Kopf mit seinem spanischen Pendant. Anders als in Deutschland hält sich der Zuzug aus den Krisenländern bisher in Grenzen. Seit dem Vorjahr kamen nur 244 Spanier zusätzlich auf den österreichischen Arbeitsmarkt (s. Grafik).