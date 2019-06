Facharbeiter-Suche bis nach Fernost

Trenkwalder International zählt mit rund 45.000 Beschäftigten in 17 Ländern zu den Top-3-Personaldienstleistern in Zentraleuropa. In Österreich, wo 6700 Mitarbeiter beschäftigt sind, kam es kürzlich zum überraschenden Abgang von Geschäftsführer Matthias Wechner, der erst im Vorjahr von der Sicherheitsfirma G4S abgeworben wurde. Wechners Abgang sei „im besten Einvernehmen“ erfolgt, betont Erciyaz. Rasche Wechsel seien in der Branche nicht unüblich. Ein Nachfolger soll über den Sommer gefunden werden. Gerüchte über schlechte Zahlen bei der Österreich-Tochter weist er zurück. „Wir wachsen seit Jahren über den Markt, sowohl beim Umsatz als auch bei der Mitarbeiteranzahl“. Die Organisation in Österreich sei neu aufgestellt worden und profitabel. Der deutsche Eigentümer Droege werde auch weiterhin investieren, auch kleinere Übernahmen im Bereich Rekrutierung schließt Erciyaz nicht aus.