Facebook-Investor Thiel kassiert ab

Thiel polarisiert. Er wird als Einzelgänger beschrieben, hat sich als Schachspieler einen Namen gemacht und gibt Mathematik als eine seiner Leidenschaften an. Als Kind musste er – weil sein Vater Diplomat war – mehrmals den Wohnsitz und damit die Schule wechseln. Später studierte er in Stanford Jus und Philosophie. Von einer Uni-Ausbildung hält der ehemalige Musterschüler heute aber nicht mehr allzu viel. Thiel vergibt jährlich zwanzig 100.0000-Dollar-Stipendien an hochbegabte Studenten, die für ihre Geschäftsidee auf eine Uni-Ausbildung pfeifen. Denn das Ausbildungssystem verhindert Innovationen eher, als es sie fördert, meint er.

Als typischer Kalifornier geht Thiel wohl nicht durch: Zwar lebt er in der ehemaligen Hippie-Hochburg San Francisco und unterstützt unter anderem eine Pro-Marihuana-Kampagne. Im Gegensatz zu vielen prominenten Vertretern des Silicon Valley, die eher den Demokraten zurechenbar sind, unterstützt er im US-Präsidentschaftswahlkampf aber die Republikaner. Seiner Meinung nach sollte sich der Staat aus der Wirtschaft heraushalten. Liberale Geister hat er mit seiner angeblichen Unterstützung für eine Anti-Einwanderungsorganisation vergrämt. Das große Geld wittert Thiel künftig vor allem in der Bio- und Nanotechnologie. Die Zeiten, in denen Investments in Internetfirmen die größten Rendite versprechen, sind aus seiner Sicht wohl vorbei.