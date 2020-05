Facebook freundet sich mit Börse an

Mark Zuckerberg hat es so lange wie möglich hinausgezögert, doch nun ist es wohl so weit: Wie die New York Times berichtet, will der Facebook-Chef mit einem Börsengang fünf Milliarden Dollar (3,8 Mrd. Euro) einnehmen. Die Dokumente (ein so genanntes "S-1 Filing") reicht die US-Firma diese Woche ein, um alles Notwendige in die Wege zu leiten. Der Börseprospekt wurde bereits Mittwochabend veröffentlicht. Facebook, dem ein Firmen-wert von bis zu 100 Milliarden Dollar nachgesagt wird, stapelt mit den angepeilten fünf Milliarden reichlich tief. Noch vor kurzem machten Gerüchte die Runde, dass Facebook zehn Prozent seiner Anteile für zehn Milliarden Dollar an der Börse verkaufen will.

Die folgende Bildergalerie zeigt, wie die Besitzanteile von Facebook derzeit verteilt sind: