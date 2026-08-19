FACC steigerte im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis

Der börsennotierte oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC erhält Rückenwind vom anhaltenden Luftfahrtboom. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Konzernumsatz um 8,6 Prozent auf 526 Mio. Euro, während das operative Ergebnis (EBIT) um 38 Prozent auf 25,3 Mio. Euro zulegte, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab. Die EBIT-Marge erhöhte sich indes von 3,8 auf 4,8 Prozent.

Getragen werde die positive Entwicklung von einer weltweit anhaltend hohen Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen, heißt es in der Mitteilung. Als Entwicklungspartner und Lieferant aller großen internationalen Flugzeug- und Triebwerkshersteller profitiere FACC unmittelbar davon. Auch das 2024 gestartete Effizienzprogramm „CORE“ zeige Wirkung.

Neben Umsatz und Ergebnis entwickelten sich auch die Finanzkennzahlen positiv. So habe sich der operative Cashflow gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert. Gleichzeitig habe sich die Nettoverschuldung deutlich von 218,7 Mio. auf 182,7 Mio. Euro reduziert.

Konzernumsatz von über 1 Mrd. Euro im Gesamtjahr erwartet

Auf Basis der aktuellen Nachfrage konkretisierte das FACC-Management den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Das Management rechnet demnach mit einem Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent und damit erstmals mit einem Jahresumsatz von über 1 Mrd. Euro. Gleichzeitig soll sich die Profitabilität weiter verbessern. Für das Gesamtjahr werde eine EBIT-Marge zwischen 5,25 und 6,25 Prozent erwartet.