Fabriksruine mit Zukunft

Geschäftspartner Wieselthaler aus Oberlaa erklärt seine Investition angesichts der niedrigen Zinsen für Bankguthaben so: "Wir haben den Kauf ohne Kredit finanziert und können nun die Verwertung ohne tickenden Taxometer in aller Ruhe in Angriff nehmen."

Was man zu bieten hat, zeigt Georg Beckel – vermutlich derzeit der größte Hausherr Österreich – gerne vom gewaltigen Fabrikdach aus: "Bei uns können sie 30.000 m² Produktionsfläche genauso mieten wie 300 m² Bürofläche. Und das zu Preisen wie nirgendwo sonst."

Was Conti in Traiskirchen nämlich immer übersehen hatte, ist der Leitspruch der Semperit AG, der da lautet: "Qualität ohne Kompromisse". Der Spruch galt offenbar auch für den grundsoliden Hallenbau.