EZB: Wirtschaftswachstum der Eurozone schwächelt

Der EZB-Rat trifft am morgigen Donnerstag um 13:30 zu einer mit Spannung erwarteten Zinssitzung in Frankfurt zusammen. Die Notenbanker dürften dabei über Maßnahmen beraten, um die Wirtschaft der Eurozone anzukurbeln. Das Wachstum in der Währungsunion schwächelte 2018 deutlich - jetzt könnte die EZB auch ihre Wachstumsprognose von 1,7 Prozent im Jahr 2019 nach unten korrigieren.

Geopolitische Unsicherheit und Handelskonflikte

Neben der geopolitischen Unsicherheit und internationalen Handelskonflikten ist auch die langsamere Entwicklung in aufstrebenden Märkten für die negativen Konjunkturprognosen verantwortlich. Viele Ökonomen bezweifeln mittlerweile die Fähigkeit der EZB, auf die Schwächephase zu reagieren. Zuletzt spekulierten sie, die Notenbank könne wie 2014 und 2016 langfristige Kredite zu geringen Konditionen an die Banken im Euroraum vergeben.