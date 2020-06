EZB sorgt für Jubel bei Anlegern

Jubel herrschte aber vor allem in den Krisenländern Spanien, Portugal und Italien: Die Zinsen ihrer Staatsanleihen haben kräftig nachgegeben. Spanische Zehn-Jahres-Zinsen gingen auf 5,7 Prozent nach noch 6,6 Prozent vor zwei Tagen zurück. In Italien sanken die Staatsanleihen-Zinsen von 5,7 auf 5,1 Prozent und in Portugal von 9,3 auf 8,2 Prozent.

Italiens Staatschef Mario Monti sieht den Kollaps Italiens nun abgewendet. So wie sein spanischer Amtskollege Mariano Rajoy hofft aber auch Monti, dass Italien das EZB-Hilfsprogramm nicht in Anspruch nehmen muss und sich mit Sparen selbst aus der Krise zieht.