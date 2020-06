EZB: Mehr Personal gegen die Krise

Wir haben eine enorme Arbeitsbelastung im Haus. Die Situation ist nicht haltbar." Im Juli schlug Marius Mager, Präsident der EZB-Gewerkschaft Ipso bei EZB-Präsident Mario Draghi Alarm, dass viele Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank ( EZB) über hohe Arbeitsbelastung klagen würden und die Zentralbank generell nicht mit ausreichend Personal ausgestattet sei. Seit Beginn der Finanzkrise 2008 hat die Bank mit Sitz in Frankfurt immer mehr Aufgaben übernommen – neues Personal wurde seitdem keines eingestellt.

Wie die Tageszeitung Die Welt berichtet, will die EZB nun Personal aufstocken. 40 zusätzliche Mitarbeiter für das Jahr 2013 habe der Zentralbankrat im Kampf gegen die Eurokrise genehmigt, so das Blatt. Entsprechende Informationen der Welt aus Notenbankkreisen wurden von der EZB bestätigt. Gut die Hälfte der zusätzlichen Kräfte sollen in der Abteilung für volkswirtschaftliche Analyse – hier wird geprüft wie solide jedes Euroland dasteht - zum Einsatz kommen.

In Belegschaftskreisen sei bezüglich der geplanten Aufstockung von einem "Tropfen auf den heißen Stein" die Rede.