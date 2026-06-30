EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken

Die Europäische Zentralbank (EZB) erwägt Insidern zufolge, die Mindestreserve für Banken zu verdoppeln, um ihre eigenen Zinsausgaben zu senken. Die Währungshüter debattierten darüber, den Anteil der Kundeneinlagen, den Geldhäuser unverzinst bei der Notenbank parken müssen, von einem auf zwei Prozent zu erhöhen, sagten sechs mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Entscheidung werde bis zum Herbst erwartet.

Schritt würde Zinszahlungen an Institute verringern

Ein solcher Schritt würde Notenbanken in liquiditätsreichen Ländern wie Deutschland helfen, Verluste aus der Verzinsung von Überschussreserven zu reduzieren. Diese waren durch die Anleihekaufprogramme des vergangenen Jahrzehnts auf Billionenhöhe angewachsen. Aktuell zahlen die EZB und die 21 nationalen Zentralbanken der Euro-Zone 2,25 Prozent Zinsen auf Überschussliquidität in Höhe von rund 2,16 Billionen Euro, was jährliche Ausgaben von etwa 48,7 Milliarden Euro bedeutet. Eine Verdopplung der unverzinsten Mindestreserve würde diese Zinslast um fast vier Milliarden Euro verringern.

Die Kosten waren zuletzt gestiegen, nachdem die EZB den Einlagensatz in diesem Monat von zwei auf 2,25 Prozent angehoben hatte, um die Inflation infolge des Iran-Kriegs einzudämmen. Hohe Verluste der Zentralbanken gelten als politisch heikel, da sie die Ausschüttungen an die Staatshaushalte belasten. Die Mindestreserve war auf dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise im Jahr 2012 von zwei auf ein Prozent gesenkt worden.