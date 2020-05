Exportschlager: Lebensmittel "Made in Austria"

Für die österreichische Lebensmittelindustrie ist der Absatz jenseits der Landesgrenzen längst zum wichtigsten Standbein geworden. Bereits zwei Drittel der Waren werden exportiert. Zum Vergleich: 1995 waren es gerade einmal 16 Prozent.



In den Jahren 2009 und 2010 kamen die Agrarexporte allerdings ins Stocken. "Jetzt ist wieder so etwas wie Normalität zurückgekehrt", meint Michael Blass, Geschäftsführer der Lebensmittelindustrie und damit Sprecher von 229 Betrieben. Im ersten Halbjahr 2011 hat Österreich Agrarprodukte im Wert von 4,5 Milliarden Euro exportiert, ein Plus von mehr als 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Branche rechnet damit, dass sich die Erholung im zweiten Halbjahr fortsetzen und im Gesamtjahr ein Exportvolumen von neun Milliarden Euro erreicht wird.