Exportrekord: Verkauft nach Asien

Gute Laune bei der Pressekonferenz in der Wirtschaftskammer. Sowohl Kammer-Präsident Christoph Leitl als auch Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hatten gute Gründe, angesichts der Exportstatistik der heimischen Unternehmen Frohsinn zu verbreiten. Die Ausfuhren sind 2011 um 11,7 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 122,16 Milliarden Euro gestiegen. Leitl hofft, dass es am Ende dieses Jahres wieder einen neuen Exportrekord geben wird. "Das Ziel ist das Überspringen der 125-Milliarden-Schwelle."

Dabei blieb die Krise im Euroraum nicht ohne Folgen auf die heimische Wirtschaft. Die Exporte in Nicht-EU-Staaten sind mit 14,7 Prozent deutlicher gestiegen als die Exporte in EU-Staaten mit lediglich plus 10,4 Prozent.