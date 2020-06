Exportmärkte wie Russland oder China bestimmen künftig den Milchpreis

Wegen der Kleinteiligkeit der Produktion und dem hohen Anteil an Bergbauern sieht Helmut Petschar, Präsident der Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter und Chef von Kärtnermilch, die einzige Chance in Qualitätsprodukten wie dem Bio-Segment. In Österreich stehen durchschnittlich 16 Kühe pro Bauernhof im Stall. In Norddeutschland und Tschechien sind es über 100 .

Der Erzeugermilchpreis für die Bauern ist von 2012 auf 2013 um 10,8 Prozent gestiegen und soll heuer stabil bleiben. Das derzeitige Niveau entspricht etwa dem Preis beim EU-Beitritt vor zwanzig Jahren. Der durchschnittliche Gewinn der Milchverarbeiter betrug im Vorjahr 0,8 Prozent vom Umsatz. Bemerkenswert ist am österreichischen Markt die Dominanz von Rewe ( Billa, Merkur und Adeg), der Spar-Gruppe und Hofer mit einem Marktanteil von insgesamt 86 Prozent.