Exporterfolge trotz vieler Baustellen

Kleine Länder würden ohne Exportwirtschaft schnell alt aussehen. So auch Österreich. Sechs von zehn Euro des Bruttoinlandsprodukts (BIP) werden im Außenhandel generiert. Jeder zweite Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt vom Exportgeschäft ab.

Die Exportunternehmen bleiben auf der Überholspur. „Heuer werden die Exporte erstmals die 150-Milliarden-Euro-Marke durchbrechen“, prognostiziert Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer. Zugpferd ist und bleibt Deutschland, mit einem Anteil von einem Drittel an den heimischen Ausfuhren. Die großen Wachstumssprünge spielen sich aber längst abseits der europäischen Grenzen ab. Etwa in Asien, wo mit der Kaufkraft die Nachfrage steigt. Das spiegelt sich auch in der Bilanz jener Länder wider, in die Österreich seine Exporte besonders steigern konnte. Wachstumssieger ist Korea (+57 Prozent), gefolgt von Brasilien und Malaysia (jeweils 35 Prozent).

Aus Sicht von Mahrer sind Österreichs Exporteure vor allem auf den asiatischen Märkten noch zu wenig vertreten. Potenzial sieht er vor allem auch in Indien, einem Markt mit 1,3 Milliarden Einwohnern, in dem der Wohlstand steigt. Die indische Regierung hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren die Haushalte von 300 Millionen Menschen ans Stromnetz anzuschließen. Das Vorhaben könnte auch österreichische Auftragsbücher füllen, frohlockt Mahrer. Chancen sieht er für Firmen, die im Bereich Umwelttechnologie unterwegs sind.

Vom Argument, dass einmal mehr die großen Industriebetriebe auf den Fernmärkten Geschäfte machen, will Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck nichts wissen. „55.000 österreichische Betriebe sind im Export tätig, davon sind 98 Prozent Klein- und Mittelbetriebe“, rechnet sie vor. „Ein Drittel der Export-Unternehmen hat weniger als neun Mitarbeiter. Das heißt, dass kleine Betriebe ganz besonders vom Export profitieren.“