Indonesien setzt auf Hightech von österreichischen Firmen

Indonesiens Energieminister Jero Wacik setzt vor allem auf den Ausbau der Wasserkraft und Geothermie und kann hier rot-weiß-rotes Know-how gut gebrauchen: "Wir haben viele Seen und Vulkane. Mit der Hilfe Österreichs wollen wir die erneuerbare Energie ausbauen. Das hilft beiden Ländern", sagte Wacik.

Der indonesische Generalplan zur Beschleunigung und Erweiterung der wirtschaftlichen Entwicklung sieht bis 2025 Investitionen in den Infrastruktur-Bereich in Höhe von 190 Milliarden US-Dollar vor. Fast 40 Prozent dieser Summe sollen in den Bereich Energieerzeugung und -gewinnung fließen.

Einige heimische Firmen sind schon gut im Geschäft. So erhielt der Anlagenbauer Andritz Hydro erst Ende des Vorjahres einen Großauftrag für die Modernisierung des Wasserkraftwerks von Cirata. Das Kraftwerk 100 Kilometer südöstlich von Jakarta ist das größte Indonesiens. Das Ausbaupotenzial ist riesig. Erst neun Prozent der im Land erzeugten Energie stammen aus Wasserkraft.

Gute Chancen gibt es auch in der Verkehrstechnik – bei Mautsystemen, im Ausbau der Bahnstrecken oder in der Schifffahrt. Der Archipel Indonesien besteht immerhin aus 7000 Inseln. Die Staatsbahn setzt auf Leit- und Sicherungstechnik von Frauscher Sensortechnik aus Oberösterreich.