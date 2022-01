Experten rechnen mit weiterhin steigenden Preisen am Wiener Wohnungsmarkt

Schunker rechnet mit weiterhin steigenden Immobilienpreisen. Bei Wohnungseigentum soll es ein Plus von 5,5 bis sieben Prozent geben. Die Mieten werden laut Prognose um die Inflationsrate steigen. Aktuell beträgt die Nettomiete im Neubau im Schnitt inklusive Betriebskosten etwa 12,50 Euro pro Quadratmeter. Im ersten Bezirk und in besonders guten Lagen sind die Preise deutlich darüber.

Heuer werden in Wien 19.700 Wohnungen fertiggestellt. Das sind mehr als im Vorjahr und auch mehr als im kommenden Jahr. Der Grund dafür ist der Rückgang bei den Baubewilligungen. Im ersten Halbjahr 2021 gab es in nur 6.000 Baubewilligungen für Wohnungen. Schunker: „Rechnet man das hoch, dann ist das schon ein deutlicher Rückgang des Angebots in Wien.“