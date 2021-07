"Negativzinsen sind Schwachsinn"

Krise

Es ist traurig, was aus der Finanzwirtschaft geworden ist: Ein Casino, in dem täglich Billionen von Dollar um den Globus geschickt werden, ohne dass die Realwirtschaft etwas davon hat. Diehat dies nicht viel verändert. Statt Kredite an Unternehmen zu vergeben, wetten Zocker untereinander. Das istWahnsinn und gefährlich.

Die Antwort der Bankenaufseher heißt: Mehr Eigenkapital, Mini-Zinsen. Zügelt das Banken?

Höheres Eigenkapital halte ich für richtig. Aber die Politik der Europäischen Zentralbank, mit tiefen Zinsen und dem Aufkauf von faulen Krediten die Krise zu bewältigen, macht mir Angst. Die tiefen Zinsen sind eine glänzende Voraussetzung für Finanzgeschäfte jeglicher Art. Das verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht. Und die Schulden der EZB wachsen. Im Klartext: Die kleinen Kunden sind betroffen, ihr Geldvermögen wird weniger wert.

Einige deutsche Banken verlangen von Kunden jetzt Zinsen für Spareinlagen. Könnte das auch in Österreich kommen?

Für die Bausparkasse Wüstenrot schließe ich das aus. Grundsätzlich halte ich Negativzinsen für Schwachsinn. Das kommt davon, wenn Banken den Kontakt zu den Kunden verlieren. Das Vertrauen in die Banken ist ohnehin schon gering. Da begreife ich nicht, warum man das mit Negativzinsen zusätzlich belastet.

Auch Bausparen bringt nur noch wenig Zinsen. Warum sollte man noch einen Bausparvertrag abschließen?

Interessanterweise läuft das Spargeschäft der Bausparkasse unheimlich gut. Mit der staatlichen Prämie bekommt der Kunde immerhin ein bisschen mehr heraus als am Sparbuch. Bausparen ist damit so etwas wie ein Notgroschen. Das Wichtigste ist aber: Das Geld der Bausparer geht zu 100 Prozent in die Finanzierung des österreichischen Wohnbaus und in keine internationalen Zockereien.

Die staatliche Prämie wurde mehrmals reduziert und beträgt jetzt 1,5 Prozent der jährlichen Einzahlung. Können Sie diese Sparförderung der Politik gegenüber überhaupt noch begründen?

Die Bausparkassen versprechen den Kunden, dass die Darlehenszinsen nie über sechs Prozent steigen. Das ist zwar weit weg vom aktuellen Zinsniveau. Aber die Zinsen werden wieder einmal steigen und dann wird die Politik froh sein, dass es Bausparkassen gibt. Ohne Förderungen würden wir bald keine neuen Bauspardarlehen mehr vergeben können.