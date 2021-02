Ex-Wirecard-Chef Braun bleibt in Untersuchungshaft

Der ehemalige Wirecard-Chef, der Österreicher Markus Braun, bleibt zunächst weiter in Haft. Das Oberlandesgericht München ordnete die Fortdauer der Untersuchungshaft an, wie ein Gerichtssprecher am Freitag sagte. Die nächste Haftprüfung stehe in drei Monaten an. Auch für einen zweiten Beschuldigten wurde die Untersuchungshaft verlängert.

Mehrere Vorwürfe

Braun sitzt seit dem vergangenen Sommer in Untersuchungshaft im Gefängnis in Augsburg-Gablingen. Der Manager hat einen österreichischen Pass, die Ermittler fürchten, er könnte sich in seine Heimat absetzen. Die Staatsanwaltschaft wirft Braun und anderen Managern des Wirecard-Konzerns bandenmäßigen Betrug, Marktmanipulation und Geldwäsche vor.