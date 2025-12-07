Das ist das Unternehmen hinter Österreichs Pfandsystem

EWP Recycling Pfand Österreich – so heißt das Unternehmen hinter dem Einwegpfandsystem , das Anfang 2025 eingeführt wurde. Unter der Leitung der Geschäftsführerin Monika Fiala gemeinsam mit Simon Parth baute die gemeinnützige Gesellschaft das System auf und betreut dieses seit Anfang des Jahres.

Grundlage ist eine Verordnung des Klimaschutzministeriums – damals noch unter Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) – aus dem Jahr 2023. Eigentümer von EWP ist der Trägerverband Einwegpfand, dessen Mitglieder die Getränkehersteller und -händler sind. Die Abwicklung des Pfandsystems funktioniert mittels App, auf der Verkäufer und Produzenten registriert sind.

Zwei Sortieranlagen für Flaschen und Dosen aus ganz Österreich

Eine der Hauptaufgaben der EWP ist die Sortierung der gepressten Gebinde aus dem Handel. Diese erfolgt in zwei Sortieranlagen für ganz Österreich.

Die Hauptanlage wurde im November 2025 in Müllendorf (Burgenland) in Betrieb genommen. Dort wird der Großteil der Flaschen und Dosen nach Material und Farbe sortiert. Daneben gibt es eine weitere Anlage in Salzburg für die Gebinde, die in Westösterreich anfallen.