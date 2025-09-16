Einwegpfand: Österreicher kaufen kaum mehr Dosenbier

Obwohl es für einen großen Teil der Österreicher zur heimischen Getränketradition gehört, verliert Bier seit einigen Jahren immer mehr an Beliebtheit. Und dieser Trend setzt sich auch 2025 fort: Im ersten Halbjahr wurde um 6,9 Prozent weniger Bier getrunken als noch im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl sei ein "kräftiges Stück", beklagt Karl Schwarz, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Zwettler.

Den Grund für den Rückgang sieht er in einem größeren Gesundheitsbewusstsein innerhalb der Bevölkerung, das einen geringeren Alkoholkonsum zur Folge hätte. Auch demografische Entwicklungen würden hier eine Rolle spielen, wie er sagt.

Besonders groß war der Einbruch bei Bier in Aludosen. Der Absatz war in den ersten sechs Monaten 2025 um 19 Prozent geringer als noch 2024.

Einwegpfand hat "massive Auswirkungen" auf Konsumverhalten

Schuld daran ist für Schwarz das Einwegpfand: "Bei solchen Zahlen muss man sich die Frage stellen, ob hier in Österreich die richtige Entscheidung getroffen wurde."

Denn das Pfandsystem habe "massive Auswirkungen" auf das Konsumverhalten der heimischen Bevölkerung. Viele Menschen würden lieber auf den Genuss von Dosenbier verzichten, als geöffnete, leere Gebinde bis zur Rückgabe zu lagern.