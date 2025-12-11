EVP-Chef Weber: Verbrenner-Aus ab 2035 ist vom Tisch

Die Pläne für ein Verbot von Neuwagen mit Verbrennermotor in der Europäischen Union sind laut EVP-Chef Manfred Weber vom Tisch. Stattdessen werde es flexiblere Regeln geben, um eine Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen von Autos zu erreichen, sagte der Chef der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Weber, am Donnerstag der „Bild“-Zeitung. „Bei Neuzulassungen ab 2035 soll nun statt 100 Prozent eine 90-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes für die Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend werden.“

Auch ab 2040 solle es kein 100-Prozent-Ziel geben. „Damit ist das Technologieverbot für den Verbrenner vom Tisch. Alle derzeit in Deutschland gebauten Motoren können damit weiterproduziert und verkauft werden.“ Das Verbrenner-Aus sieht bislang vor, dass ab 2035 in der EU keine Neuwagen mehr zugelassen werden dürfen, die CO2 ausstoßen. Nach dem Druck der kriselnden Autobranche und auch der Bundesregierung hatte sich abgezeichnet, dass diese Regeln aufgeweicht werden. Laut einem Entwurf für die Tagesordnung der EU-Kommission sollen die neuen Regelungen zur Autobranche am Dienstag auf den Weg gebracht werden.