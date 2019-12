EVN wächst mit Wind und Sonne, die Aktionäre profitieren davon

Dringend geklärt werden muss laut Szyszkowitz auch die Finanzierung von Reservekraftwerken. Wenn nämlich Wind und Sonne nicht zur Verfügung stünden, müssten wohl Gaskraftwerke einspringen. In Österreich würden aber thermische Erzeugungsanlagen sukzessive abgebaut. Die EVN hat erst kürzlich das Kohlekraftwerk Dürnrohr sowie einen Block im Kraftwerk Theiß stillgelegt. „Wenn es in Österreich zu Stromknappheit kommt, wird auch das Ausland nicht liefern können. Die Wind- und Sonnenanlagen ist dort meist ähnlich wie bei uns“, betont der EVN-Chef. Er hofft, dass die Politik, ähnlich wie in Deutschland, ein Gesetz erlässt, das die Finanzierung solcher Reservekraftwerke sicher stellt. Denn wirtschaftlich seien sie nicht.

Der EVN-Konzern hat 2018/19 jedenfalls dank Wind- und Sonnenenergie den Umsatz um sechs Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gesteigert. 5.594 Gigawattstunden Strom, um 1,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wurden erzeugt. 2315 Gigawattstunden davon waren erneuerbar. Die Aktionäre erhalten eine um drei Cent auf 50 Cent erhöhte Dividende.

Nur wenig Müll aus Italien

Für die Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr gebe es derzeit keinen Vertrag für Müll aus Italien, betonte EVN-Vorstand Franz Mittermeyer. Es könnte allerdings in den Wintermonaten ein Rahmenvertrag bis zu 10.000 Tonnen kommen, aber nur falls in der Müllverbrennungsanlage freie Kapazitäten dafür vorhanden seien. Abfall aus Österreich habe Priorität. Die Kapazität der Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr insgesamt liege bei 500.000 Tonnen. Aus dem Müll werde Strom und Fernwärme für die Landeshauptstadt St. Pölten erzeugt. Die EVN hat bereits in der Vergangenheit Müll aus Italien in Dürnrohr verbrannt. Transportiert werde der Müll immer mit der Bahn.