EVN-Experte: Strompreise könnten im Herbst weiter steigen

Die Hitze in Europa wirke sich auf die Wasserführung der Flüsse aus, was sich direkt in einer niedrigeren Stromproduktion auswirke und indirekt etwa durch Probleme bei Kohletransporten. Auch die Kühlung von Kraftwerken sei durch Hitze erschwert. In Frankreich produzieren die Atomkraftwerken weniger - auch wegen Reparaturen und Wartungen - Strom wird laut Medienberichten aus den Nachbarländern importiert.

Trocken

In Österreich lassen die trockenheitsbedingten niedrigen Pegelstände der heimischen Flüsse derzeit die Stromproduktion in den Verbund-Wasserkraftwerken sinken.