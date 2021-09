EVN erzeugt keinen Kohlestrom mehr: Ausstieg aus Walsum 10 in Deutschland

Der börsennotierte niederösterreichische Energieversorger EVN beendet die Kohleverstromung komplett. Nach der im Sommer 2019 erfolgten vorzeitigen Stilllegung des Kraftwerks Dürnrohr in NÖ wird mit dem heutigen Donnerstag der Ausstieg der EVN aus dem deutschen Kohlekraftwerk Walsum 10 wirksam, teilte die EVN am Abend mit.

Mit dem Closing der Verträge zum Walsum-Ausstieg gibt die EVN ihre 49-Prozent-Beteiligung an der Anlage an den Mitgesellschafter Steag ab. Der Anteil am EVN-Konzernumsatz sei bei unter drei Prozent gelegen. Zugleich endet auch der Strombezugsvertrag der EVN aus dem Kraftwerk. Mit dem endgültigen Abschied aus der Kohleverstromung habe die EVN ihre CO2-Emissionen aus der Energieproduktion insgesamt um drei Viertel gesenkt. Die Transaktion führe zu keiner Ergebnisbelastung im Geschäftsjahr 2020/21. Zu den Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.