Eurowings im Landeanflug auf Wien

Lohnen könnte sich der Aufwand für die chronisch angeschlagenen Airlines - ihnen winken neue Erlösquellen. Denn um sich in einem Flugzeug ins Internet einzuklinken, müssen die Passagiere ein Miniprogramm (App) der Gesellschaft auf ihrem Smartphone oder Tablet-PC installieren. Darüber lassen sich dann Filme und Serien herunterladen - gegen Bezahlung. Denkbar ist aber noch viel mehr - etwa Werbung über den Zielort mit Buchungstipps für Restaurants und Unterkünften. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie Hotelketten könnte das ein lohnendes Geschäft werden. "Nirgendwo sonst sind Menschen so aufnahmebereit wie an Bord, man hat viele Informationen über sie und kann maßgeschneiderte Werbung anbieten", sagt, Manager des Flugzeugausrüsters Global Eagle Entertainment. Die Firma entwickelt satellitengestütze WLANs für Airlines wie. Mit Reklame und dem Verkauf von Dutyfree-Waren an Bord könnte die Branche Hunderte Millionen Dollar im Jahr zusätzlich erlösen, schätzt

Die Aussicht auf neue Geldquellen im hart umkämpften Kurzstrecken-Geschäft ruft Airlines aus ganz Europa auf den Plan. Besonders groß sei das Interesse bei Billig-Gesellschaften, sagt Rene Steinhaus von der Unternehmensberatung AT Kearney. Ryanair ist bereits auf den Zug aufgesprungen und setzt auf Werbung und andere Einnahmen, damit sich die Investitionen in das neue Angebot rechnen, wie Airline-Chef Michael O'Leary sagte. Die irische Fluglinie spricht bereits mit Ausrüstern und Mobilfunkunternehmen, die die Gebührenabrechnung übernehmen sollen.

Der Effekt auf die Branche lässt sich in Amerika beobachten. Dort sind Billigfluglinien wie Jetblue vorgeprescht und bieten den Anschluss an das Datennetz kostenlos an, wie Analyst Jason Rabinowitz vom Branchendienst Routehappy anführt. Traditions-Airlines müssten nun bald nachziehen. Anders ist die Situation nach Einschätzung von Lufthansa Systems in Europa. "Internet an Bord wird nicht kostenlos sein, aber Airlines werden solche Angebote in den nächsten zwei bis vier Jahren anbieten müssen", sagt Manager Müller.