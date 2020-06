Tiroler schickt Deutsche auf Reisen

Facebook

Donhauser

Seine vor zwei Jahren gegründete Firma "hotelkit" bietet eine Artfür Hotels, über das alle Mitarbeiter auf dem Laufenden gehalten werden.: "In der Branche gibt es eine hohe Fluktuation, viele Mitarbeiter haben keine eigene Mailadresse, Abstimmungen sind schwierig." Abhilfe bringt die Technik, veranschaulicht er mithilfe seines Puppenhauses. So scannt der Haustechniker mit dem Smartphone einen Punkt im Gästezimmer und bekommt ausgewiesen, was in dem Raum zu reparieren ist. Erledigtes wird digital abgehakt.

Am Smartphone von Burgschwaiger sind in der Zwischenzeit zig Meldungen über das Intranet aufgepoppt. Kaffee ist bestellt, Parkplatzprobleme wurden behoben und so weiter. Ruhiger geht es nur in den zwei Monaten zu, in denen das Hotel geschlossen ist. "Da haben wir an den Wochenenden sogar die Anrufe an ein Callcenter in Niederösterreich ausgelagert", sagt der Salzburger Hotelier. Der Gast merkt das nicht. Eine Dame im Callcenter erklärt professionell, dass ihre Kollegin sich am Montag persönlich wegen der Reservierung melden wird.