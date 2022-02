Europas Börsen unter Druck: Bankaktien verlieren stark

Die Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine wächst und sorgt für Kriegsängste an den Börsen. Die Folge sind starke Kursverluste am Montag. Am Vormittag verlor der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 3,4 Prozent, der deutsche DAX rutschte um mehr als drei Prozent unter die 15.000-Punkte-Marke. Der russische RTS-Index verlor sogar 4,52 Prozent.

Die Ölpreise legten vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts hingegen weiter zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montag zeitweise bis zu 96 US-Dollar, das ist der höchste Stand seit Herbst 2014.

Verkaufswelle

Auch wenn an der Börse immer noch die Hoffnung bestehe, dass es statt einer russischen Invasion in der Ukraine zur Wochenmitte doch noch zu diplomatischen Fortschritten komme, seien viele Anleger gezwungen, sich wegen der steigenden geopolitischen Risiken von ihren Aktienbeständen zu trennen, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

"Es ist keine Entspannung im Ukraine-Konflikt in Sicht", sagten die Finanzmarkt-Experten der Commerzbank mit Blick auf den Krisenherd. Die USA hatten zuletzt dringliche Warnungen ausgesprochen, die der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag dem Fernsehsender CNN nochmals erläuterte. In den vergangenen etwa zehn Tagen habe sich der russische Truppenaufbau beschleunigt, und russische Kräfte seien näher an die Grenze zur Ukraine vorgerückt, von wo aus sie sehr schnell eine Militäraktion starten könnten.

Sanktionen treffen Banken

Vor allem Banktitel kamen mit den Kriegsängsten in der Ukraine unter Druck. Ein Einmarsch Russlands in sein Nachbarland würde unter anderem zu starken Sanktionen führen, darunter auch ein Rauswurf des Landes aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT.

Dementsprechend standen insbesondere Banken unter Druck. So waren Intesa Sanpaolo und BNP Paribas mit Verlusten um die 5 Prozent die größten Verlierer im Euro-Stoxx-50. In London zählten Barclays mit einem Minus von mehr als vier Prozent zu den Tagesverlierern. In Frankfurt verloren Aktien der Deutschen Bank rund 5 Prozent und waren damit das Schlusslicht im DAX. In Wien rutschten die Titel von Raiffeisen International am Vomittag knapp 10 Prozent ab.

Belastet wurden die Börsen zudem auch weiter von Zinsängsten. Vor allem in den USA sind nach den zuletzt überraschend hoch ausgefallenen Inflationsdaten die Zinsängste gestiegen. Ein erster Zinsschritt der US-Notenbank wird an den Märkten schon im März erwartet. Von der EZB wird hingegen ein gemächlicheres Tempo erwartet.