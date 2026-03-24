Europäisches Patentamt: Österreicher erfinden wieder mehr

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Österreichische Unternehmen, Erfinderinnen und Erfinder haben im Vorjahr 2.253 Patente beim Europäischen Patentamt (EPA) angemeldet - ein Plus von fünf Prozent gegenüber 2024, wie das EPA am Dienstag bekannt gab. Insgesamt stiegen die Patentanmeldungen beim EPA 2025 um 1,4 Prozent auf 201.974. Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt Österreich mit 245 Anmeldungen pro Million Einwohner weltweit auf Rang acht. Österreich sei nach zwei rückläufigen Jahren - minus 2,1 Prozent im Jahr 2023 und minus 8 Prozent 2024 jeweils gegenüber dem Jahr davor - wieder auf Wachstumskurs und liege deutlich über dem EU-Schnitt (plus 0,7 Prozent) und dem weltweiten Durchschnitt (plus 1,4 Prozent), hieß es im Zuge der Veröffentlichung des "EPO Technology Dashboard 2025" (vormals: "Patent Index"). Bei Anmeldungen von Ländern außerhalb Europas gab es einen Zuwachs von 2,1 Prozent. Mittelfristig hinkt Österreich aber noch immer hinterher: Seit 2016 beträgt das Plus 11,3 Prozent, was deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 27 Prozent liegt. Gewichtet nach Bevölkerungsgröße liegt die Schweiz mit 1.096 Patentanmeldungen pro Million Einwohner mit Abstand an der Spitze. Auf den Plätzen folgen Finnland (613), Schweden und Dänemark (je 446), Niederlande (388), Deutschland (293), Südkorea (278) und Österreich (245) auf Rang acht. Der Schnitt der EU-27 liegt bei 153 Anmeldungen, die USA rangieren auf Rang 15 mit 135 Anmeldungen.

KI und Quantentechnologien als Treiber Das Themengebiet mit der höchsten Zahl an europäischen Patentanmeldungen war erneut "Computertechnik" (plus 6,1 Prozent auf 17.844), getrieben durch KI-bezogene (plus 9,5 Prozent) und Quantentechnologien (plus 37,9 Prozent). Die Europäer haben in diesen zwei Bereichen die Nase vor den USA, auch wenn diese insgesamt einen größeren Anteil bei Computertechnik haben. Auf Platz zwei folgt "Digitale Kommunikation" mit 17.802 Anmeldungen, zu der unter anderem die Mobilfunknetze zählen, mit einem Zuwachs von 11,4 Prozent, was auch auf das Rennen um die Entwicklung von 6G-Technologien zurückzuführen sei. Innovationen im Bereich Batterien (plus 14,6 Prozent) wiederum treiben "Elektrische Maschinen, Geräte, Energie" (plus 5,3 Prozent auf 16.997 Anmeldungen). Hier führen den Angaben zufolge Südkorea, China und Japan. Insgesamt würde Europa in acht der zehn wichtigsten Technologiebereiche die Nase vorne haben.