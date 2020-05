ÖBB: Geld zurück auch bei höherer Gewalt

Eigentlich wollten die ÖBB die Kunden, die wegen höherer Gewalt zu spät kamen, nicht entschädigen. Wie bei allen Bahnunternehmen Europas hieß es, bei unverschuldeten Ereignissen müsse man nicht zahlen. Doch die Schienen-Control, die heimische Schlichtungsstelle, sah das anders und verdonnerte die ÖBB im Jahre 2010 dazu, auch bei Streiks, Unwettern oder Schneefall zu bezahlen. Der heimische Bahnbetreiber zahlte deshalb seit 2011 auch bei höherer Gewalt, berief aber dagegen umgehend beim österreichischen Verwaltungsgerichtshof.

Der Fall ging schließlich bis zum Europäischen Gerichtshof hinauf. Der finnische Generalanwalt (entspricht in etwa dem Staatsanwalt) Nilo Jääskinen meinte in seinem Schlussantrag, dass Umweltkatastrophen alle paar Jahre auftreten und deren Auswirkungen somit im Ticketpreis kalkulierbar sind. Das sah jedenfalls auch der EuGH so und stärkte in der Rechtssache C-509/11 der Schienen-Control sowie den Fahrgästen den Rücken. Der entsprechende Beschluss wurde am gestrigen Donnerstag veröffentlicht.

Für uns hat das Urteil keine Auswirkungen, wir zahlen seit 2011 in solchen Fällen aus“, erklärt Sarah Nettl von den ÖBB. Gewaltige Auswirkungen hat das Urteil allerdings für alle anderen Bahnbetreiber in der Europäischen Union. Alle Klauseln in deren Beförderungsbedingungen, die Entschädigungen bei höherer Gewalt ausschließen, sind nun ebenfalls ungültig. Der Beschluss fand dementsprechend in Europa in allen Medien Widerhall.

Die Deutsche Bahn etwa hat bereits angekündigt, das Urteil ab sofort in die Tat umzusetzen. Die private Westbahn beteuert, seit Beginn des Betriebes schon jetzt alle Entschädigungen auch bei höherer Gewalt ausbezahlt zu haben.