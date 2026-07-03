Vorzeitiger Rücktritt? Interview von Lagarde nährt Spekulationen

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, schließt einen vorzeitigen Rückzug von ihrem Amt nicht grundsätzlich aus. In einem Interview mit Les Echos dachte die Französin laut über diese Möglichkeit nach und die Option, sich 2027 in den Präsidentschaftswahlkampf in ihrem Heimatland einzubringen. Auf die Frage, ob sie einen Kandidaten aktiv unterstützen könnte oder gar selbst Ambitionen auf das Präsidentenamt habe, blieb sie vage.

Lagardes reguläre Amtszeit läuft bis Ende Oktober 2027. Im April 2027 stehen in Frankreich Präsidentschaftswahlen an. Der von Jordan Bardella geführten rechtsgerichteten und europaskeptischen Partei Rassemblement National (RN) werden in Umfragen Chancen eingeräumt, das Rennen um den Chefposten im Elysee-Palast zu gewinnen. Präsident Emmanuel Macron darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.

Im Februar wurden Spekulationen noch dementiert

Nach ersten Spekulationen um einen vorzeitigen Rückzug hatte Lagarde noch im Februar ihre Absicht bekräftigt, ihre Amtszeit bis zum Ende zu absolvieren. Die Financial Times hatte damals berichtet, die 70-Jährige könnte ihr Amt als EZB-Präsidentin vorzeitig niederlegen, um Macron noch ein Mitspracherecht bei der Bestimmung ihrer Nachfolge zu ermöglichen. Lagarde verwies gegenüber Les Echos auf ihre Aufgabe, Preisstabilität zu gewährleisten:

„Angesichts der Tatsache, dass wir erneut eine turbulente Phase durchleben, bin ich der Meinung, dass der Kapitän des EZB-Schiffs an Bord bleiben muss.“ Auf die Frage, ob sie sich bei einer Beruhigung der Lage einen vorzeitigen Rückzug vorstellen könne, um sich 2027 in den französischen Präsidentschaftswahlkampf einzubringen, sagte die Französin: „Das ist möglich. Ich bin überzeugt, dass in der französischen Präsidentschaftsdebatte eine europäische Stimme gehört werden muss.“